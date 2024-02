Winsen: Knalltrauma im Fußgängertunnel - Polizei sucht Zeugen

Winsen - Knalltrauma im Fußgängertunnel: Bereits am Mittwoch, 14. Februar, gegen kurz nach 18.30 Uhr, ist ein junger Mann in der Bahnhofsunterführung durch ein Knalltrauma verletzt worden. Der Mann lief, von der Schützenstraße kommend, in Richtung des Bahnhofsplatzes durch die Unterführung, als er plötzlich einen explosionsartigen Knall wahrnahm und sofort ein Pfeifen auf dem Ohr verspürte.

Was den Knall verursacht hatte, ist völlig unklar. Inwieweit andere Personen sich mit dem Tunnel befanden, ist ebenfalls nicht klar.

Zeugen, denen das Geräusch ebenfalls aufgefallen ist, oder die Angaben dazu machen könnten, wie es zu dem Knall kam, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden. cb