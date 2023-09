Hittfeld: Auf der A1 mit Motorrad auf stehenden Transporter aufgefahren

Hittfeld - Ein 32-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, am Donnerstag schwer verletzt. Der Mann war gegen 7.50 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Hittfeld staut es sich der Verkehr, so dass ein 21-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf dem Überholfahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies erkannte der Motorradfahrer offenbar zu spät. Er fuhr auf den Kleintransporter auf. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Mann kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste du die A1 in Fahrtrichtung Hamburg knapp eine Stunde voll gesperrt werden. cb