Schulstraße Maschen: Einladung zur Dorfwerkstatt

Maschen – Gerade wurde in der Schulstraße in Maschen die "Pop-up-Box" eröffnet, jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Die Gemeinde lädt alle Interessierten aus Maschen und ganz Seevetal ein zur Teilnahme an einer "Dorfwerkstatt".

Hier gibt es Infos aus erster Hand über das Projekt Schulstraße, die Pop-up-Box und die weiteren anstehenden Projektbausteine. Eine Ideensammlung speziell zu den Themen "Grün im Ort" und "Gemeinschaftsstiftende Orte" soll Möglichkeiten aufzeigen, wie und wo sich Maschens Traditionsstraße auf öffentlichen Flächen weiter entwickeln kann.

Ziel des vom Bund bis 2025 geförderten Projektes ist die gemeinschaftliche Aufwertung und Belebung des Maschener Ortskerns um die Schulstraße.

Die Dorfwerkstatt startet am Montag, 11. September 2023, um 18 Uhr in der Aula der Grundschule Maschen, Schulkamp 11. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. cb