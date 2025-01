Hittfeld: Bei Rot über die Kreuzung – Unfall auf L213

Hittfeld - Zusammenstoß nach Rotlichtverstoß: Auf der L 213, In Höhe der Autobahnanschlussstelle Seevetal-Hittfeld, kam es Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20.35 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Kia, von der Autobahn kommend, in die Kreuzung ein, um nach links in Richtung Hittfeld zu fahren.

Im Bereich der Fahrspur Richtung Hittfeld stieß sie dann mit dem Peugeot eines 24-jährigen Mannes zusammen. Dieser war, aus Richtung Helmstorf kommend, ebenfalls in die Kreuzung eingefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die 53-jährige Fahrerin des Kia leicht verletzt.

Nach Angaben von Zeugen hatte die Ampel für den Mann schon mehrere Sekunden Rotlicht gezeigt. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Rotlichtverstoßes eingeleitet.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.