Hittfeld: Einbrecher kam durchs Badezimmerfenster

Hittfeld - Während die Bewohnerin im Garten in der Sonne saß, stieg ein Einbrecher am Freitagnachmittag durch das Badezimmerfenster in ein Haus an der Straße Vogelsang ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume. Als der Einbruch bemerkt wurde, war der Täter bereits geflüchtet. Ob er etwas erbeutete, wurde zunächst nicht bekannt. zv