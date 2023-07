Neuenfelde: Schöpfwerk wird geplant

Finkenwerder - Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, kurz BUKEA, hat mit Planungen für den Bau eines Schöpfwerks in Höhe des Sperrwerks Storchennest begonnen. Durch das Schöpfwerk soll verhindert werden, dass die alte Süderelbe, die nach der Sturmflut 1962 von der Elbe abgetrennt wurde und jetzt ein stehendes Gewässer ist, bei stärkerem Regen überläuft.

"Die Gefahr von Binnenhochwasser durch Starkregen sind eine reale Gefahr", meint Gudrun Schittek, Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen. "Darum ist der Bau von Schöpfwerken an der Alten Süderelbe zur Entwässerung in das Köhlfleet und an der Estemündung in das Mühlenberger Loch unbedingt erforderlich, auch wenn am Oberlauf der Este mit der Hochwasserpartnerschaft mit den niedersächsischen Gemeinden und Buxtehude Retentionsflächen geschaffen werden sollen."

Die Planungen sollen im ersten Halbjahr 2024 vorliegen. Dann soll auch eine Kostenschätzung fertig sein.

Die Planung ist eigentlich eine Neuplanung. Bereits 2004 hatte man vor ein Schöpfwerk zu bauen. Zu dem Zeitpunkt ging es aber nicht um Entwässerung, sondern um eine Bewässerung der Alten Süderelbe, um bei Bedarf den Wasserstand erhöhen zu können. zv