Hittfeld: Zwei Firmen-Einbrüche in einer Nacht

Hittfeld - An der Straße Bosteler Feld kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr machten sich die Diebe auf dem Gelände einer Technikfirma zu schaffen.

Zunächst brachen sie ein Zaunelement auf und öffneten anschließend gewaltsam die Tür eines Lagers. Sie erbeuteten Bargeld und verschiedene Schlüssel.

In der Straße An der Reitbahn kam es in derselben Nacht, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle. Auch hier setzten die Täter ihre Werkzeuge an einer Hallentür an, sie konnten sie jedoch nicht öffnen. Es blieb bei Sachschaden.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an Telefon 04105 6200.