Tostedt: Mann verletzt zwei Polizistinnen bei Einsatz in Arztpraxis

Tostedt - Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwoch für einen Polizeieinsatz in der Kastanienallee gesorgt. Gegen 11:25 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil der Mann sich trotz Hausverbots in einer Arztpraxis aufgehalten hatte und diese nicht verlassen wollte.

Als die zwei Polizistinnen vor Ort eintrafen, ignorierte er auch deren Aufforderung, die Räume zu verlassen. Bei der Durchsetzung des Platzverweises schlug und trat der Mann dann plötzlich um sich, versuchte, die im Holster befindliche Pistole einer Beamtin zu ergreifen.

Die beiden setzten Pfefferspray ein, brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Polizistinnen leicht verletzt.

Der 24-jährige Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach einer ärztlichen Begutachtung seines Gesamtzustandes wurde er in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.