Hollenstedt: 20.000 Euro Schaden durch Einbruch in Handwerksbetrieb

Hollenstedt - Ein Handwerksbetrieb an der Gewerbestraße in Hollenstedt ist in der Nacht zu Mittwoch von Dieben heimgesucht worden. Zunächst hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Anschließend entwenden sie zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge. Auch ein Mercedes Sprinter wurde von den Tätern vom Gelände entwendet, vermutlich um damit das Diebesgut abzutransportieren.

Der Sprinter konnte später nach einem Hinweis im Raum Harburg sichergestellt werden. Von den Werkzeugen fehlt jedoch jede Spur.

Der Schaden beträgt insgesamt rund 20.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Telefon 04181 2850 entgegen. cb