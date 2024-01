Wilhelmsburg: Festnahme nach Messerstecherei in Wohnunterkunft

Wilhelmsburg – Ein Mann ist bei einer Messerstecherei in der Wohnunterkunft in der Straße An der Hafenbahn in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Tunesier steht unter Verdacht, den 22-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler fügte der Tatverdächtige aus einem Streit heraus gegen 0.35 Uhr seinem 22-jährigen Mitbewohner in einer Wohnunterkunft eine Stichverletzung im Halsbereich zu.

Ein Zeuge verhinderte ein weiteres Einwirken des Täters auf den am Boden liegenden Geschädigten. Security-Mitarbeiter alarmierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst.

Unter Begleitung eines Notarztes wurde der Geschädigte ins Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht für ihn nicht.

Beamte des Polizeikommissariats Wilhelmsburg (PK 44) nahmen den Täter noch am Tatort vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, die noch in der Nacht von Experten der Mordkommission in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft fortgeführt wurden.

Der Tatverdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. cb