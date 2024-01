Hollenstedt: Acht Einbrüche an einem Tag

Hollenstedt - Gleich acht Einbrüche gab es am Sonnabend im Bereich Hollenstedt und Appel. Betroffen waren Häuser in den Straßen Heideweg, Am Rebeck, Birkengrund, Am Aarbach und Aarbecksheide. In einem Fall hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen, um in das Haus zu kommen. In den anderen Fällen waren sie als sogenannte "Kittfalzstecher" am Werk.

Die Polizei sucht Zeugen. Hiweise zu den Taten unter Telefon 04181-2850. zv