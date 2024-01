Neu Wulmstorf: Bei Einbruchsversuch überrascht

Neu Wulmstorf - Am späten Montagnachmittag versuchte ein unbekannter Mann am Bachstelzenweg in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Er versuchte gerade die Terrassentür aufzubrechen, als er von der Bewohnerin überrascht wurde. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. dl