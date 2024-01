Hollenstedt: Erneut kam es zu Einbrüchen

Hollenstedt - Erneut ist es im Bereich Hollenstedt zu Einbrüchen gekommen. In den Straßen Breitensteiner Allee und Alte Rennkoppel drangen am Wochenende Täter in Häuser ein. Auch in der Schlossstraße und der Straße Postillionseck in Hansedt kam es zu Einbrüchen.

In allen Fällen hatten die Täter Fenster oder Türen aufgebrochen. In allen Fällen wurde die Räume nach Wertsachen durchsucht. zv