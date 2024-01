Heimfeld: Feuerwehreinsatz führt zu Sperrung der B 73

Heimfeld - Für gut eine Stunde war am späten Donnerstagnachmittag die Buxtehuder Straße in Richtung Neugraben gesperrt. Der Grund: ein Einsatz der Feuerwehr. Die war gerufen worden, weil sich in Höhe der Schwarzenberganlagen von einem Wohnhaus neben der Jet-Tankstelle Teile gelöst hatten und Fußgänger gefährdet wären.

Für die Beseitugung der Gefahr setzte die Feuerwehr eine Drehleiter ein.

Die Sperrung der Hauptverkehrsader sorgte für einen Stau und Ausweichverkehr durch die Harburger City, was auch dort zu Verkehrbehinderungen führte. zv