Illegales Autorennen in Stelle: Polizei sucht Zeugen

Stelle – Nach einem illegalen Autorennen in Stelle sucht die Polizei Zeugen. Am späten Mittwochabend in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Winsen auf der Harburger Straße eine dunkle Audi Limousine und einen weißen Mercedes, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dicht hintereinander herfuhren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Im weiteren Verlauf auf der Lüneburger Straße überschritten die Fahrzeuge die Geschwindigkeit mehrmals deutlich. Kurz hinter dem Ortsausgang Stelle in Fahrtrichtung Winsen bedrängte der vorausfahrende Audi ein unbeteiligtes Fahrzeug, bevor die beiden Verdächtigen in das Gewerbegebiet Duvendahl abbogen.

Dort konnte die Streifenwagenbesatzung beide Fahrzeuge stoppen. Gegen die beiden Fahrer im Alter von 36 und 37 Jahren wurden Strafverfahren wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen sind oder weitere Geschädigte, die möglicherweise ebenfalls bedrängt wurden. Hinweise bitte an Telefon 04171 7960. cb