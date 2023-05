Jesteburg: Reifendiebe suchen Autohaus heim

Jesteburg - Diebe haben beim Autohaus Kuhn & Witte Reifen an Fahrzeugen abmontiert. Die Täter hatten einen Zaun an einem Nebengelände des Autohauses in der Allerbeekskehre zerschnitten und waren so auf das Grundstück eingedrungen.

Dort bockten sie mehrere Fahrzeuge auf und montierten die Reifen ab. An drei Fahrzeugen wurden alle vier Alukompletträder gestohlen. Bei einem vierten Fahrzeug blieb es beim Versuch.

Wie die Diebe die zwölf erbeuteten Autoreifen abtransportierten, ist unbekannt. Vermutlich nutzen sie ein Fahrzeug.

Kuhn & Witte war erst kürzlich Ziel von Teiledieben gewesen. Mitte April hatten unbekannte Täter im Audi-Center in Fleestedt Sensoren aus Fahrzeugen ausgebaut.

Wer Hinweise zu der Tat in Jesteburg hat, möchte sich bei der Polizei Buchholz unter Telefon 04181 2850 melden. zv