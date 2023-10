Jesteburg: Serie von Wohnhauseinbrüchen

Jesteburg - Am Mittwoch kam es in Jesteburg zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.15 Uhr traf es ein Haus am Erlenstieg. Die Täter kletterten auf ein Vordach und hebelten im Obergeschoss ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume.

In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20.20 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Waldwinkel auf, um anschließend mehrere Räume durchsuchen zu können. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hierbei Münzen.

Im Fichtenwinkel schlugen die Täter gegen 20 Uhr eine Terrassentürscheibe ein und durchsuchten anschließend das gesamte Haus. Was sie hierbei erbeuteten, ist noch unklar.

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 7000 Euro. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und sucht Zeugen, denen am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen Seevekamp und Schierhorner Weg aufgefallen sind. Hinweise bitte an Telefon 04181 2850. cb