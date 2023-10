Hanstedt: Zeugenaufruf nach versuchtem Straßenraub

Hanstedt - Drei junge Männer haben am Dienstag versucht, einen 22-Jährigen zu berauben. Der Mann hatte gegen 18.30 Uhr den Edeka-Markt an der Straße Bei der Kirche verlassen und sich zu Fuß entlang der dortigen Bushaltestelle bewegt. Die drei Beschuldigten befanden sich zu dieser Zeit auf einer Sitzbank an der Bushaltestelle und umringten den Mann, als er sie passieren wollte.

Sie forderten Zigaretten oder Drogen. Als der Mann verneinte, schlugen die drei mehrfach gegen seinen Kopf und versuchten, in seine Jackentasche zu greifen. Der Mann konnte sich lösen und in Richtung Buchholzer Straße laufen. Die drei mutmaßlich jugendlichen Täter holten ihn ein, umringten ihn erneut und schlugen nochmal gegen seinen Kopf, bevor sie sich in Richtung Harburger Straße entfernten. Der 22-Jährige alarmierte die Polizei.

Eine Fahndung nach den drei Unbekannten verlief erfolglos. Das Opfer erlitt einige Hautrötungen. Beute machten die Täter nicht.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 17 Jahre alt, dunklerer Teint. Alle drei Sprachen Deutsch mit Akzent. Sie waren dunkel gekleidet. Der Haupttäter war circa 1,75 Meter groß und trug neben einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover ein schwarzes, auffällig glänzendes, Base-Cap.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Raubversuchs eingeleitet und sucht Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Trio machen können. Hinweise bitte an Telefon 04171 7960. cb