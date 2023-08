Kakenstorf: Einbruch in Kindergarten

Kakenstorf - Unbekannte Täter sind in den Kindergarten an der Langen Straße eingestiegen. Die Tat passierte bereits in der Nacht zum Dienstag. Die Einbrecher hatten sich zunächst an mehreren Türen versucht. Als das nicht klappte, brachen sie ein Fenster auf.

Im Büro des Kindergartens wurden Schränke durchwühlt. Ob etwas erbeutet wurde, war zunächst unklar. Sicher ist jedoch: Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. zv