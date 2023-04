Klecken: Einbruch in Grundschule

Klecken - Einbrecher sind in die Grundschule an der Mühlenstraße eingestiegen. Die Täter hatten sich über den Keller Zugang verschafft. Im Schulgebäude brachen sie mehrere Türen auf. Was genau gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

Die Tat ereignete sich laut Polizei im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 11Uhr. Zeugen möchten sich beim Polizeikommissariat Seevetal unter Telefon 04105-6200 melden. zv