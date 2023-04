Sparkasse: 1500-Euro-Spende für das Café Miteinander in Nenndorf

Nenndorf - Infolge des Kriegs in der Ukraine sind immer mehr Menschen aus den Kriegsgebieten geflüchtet und haben in Deutschland eine sichere Bleibe gefunden. Auch die Gemeinde Rosengarten hat ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, um diese bestmöglich zu integrieren, haben ehrenamtliche Helfer ein regelmäßiges Treffen in Form eines Cafés, dem Café Miteinander, eingerichtet. Zu den Spendern gehört auch die Sparkasse Harburg-Buxtehude, die das Projekt mit 1.500 Euro unterstützt.

Treffpunkt ist das Gemeindehaus der Kreuzkirche Nenndorf. „Vorteil dieses Treffpunktes ist der kurze Weg zum Rathaus der Gemeinde, für die Jugendlichen zum Jugendzentrum und für die Kleinen der am Gemeindehaus angrenzende Spielplatz“, erklärt Jörg Leiteritz von der Flüchtlingshilfe Rosengarten. „Das Miteinander kann hier gelebt werden. Russisch und ukrainisch sprechende Ehrenamtliche helfen bei Übersetzungen, Registrierung beim Landkreis, Anträgen auf Leistungen beim Jobcenter, der Wohnungssuche und sonstigen Problemen. Die Kirchengemeinde stellt Getränke und Kuchen, meist aus Spenden finanziert“, so Leiteritz weiter.