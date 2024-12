Landkreis: Abzocke mit Werbebroschüre

Landkreis - Schon in der Vergangenheit hat der Landkreis Harburg immer wieder vor der Masche gewarnt, nun hat ein Werbe-Unternehmen nicht nur Betriebe in der Region angeschrieben, sondern sogar bei der Kreisverwaltung selbst sein Glück versucht: Angeblich sei die Auflage eines neuen „Bürger-Info-Folder“ geplant, der Korrekturabzug für eine mögliche Anzeige ist bereits eingefügt, der Vertrag muss „nur“ noch unterschrieben werden. Doch Vorsicht: Außer den hohen Kosten, die sich hinter dem Angebot verbergen, sollte der Sitz des Werbe-Unternehmens in den USA ebenso misstrauisch machen wie sein Internetauftritt, der weder nähere Informationen oder Ansprechpartner noch ein Impressum enthält.

Das Ganze hat Methode. Unternehmen und Gewerbetreibende werden von der Firma gezielt per E-Mail oder Fax angeschrieben, mit der Absicht, sie in die Abzockfalle zu locken, zumal sich der so abgeschlossene Vertrag automatisch verlängert. Der Landkreis Harburg warnt vor diesem Hintergrund vor unseriöser Anzeigenakquise und weist darauf hin, dass sich Verlage, die mögliche Anzeigenkunden wegen einer Broschüre der Kreisverwaltung kontaktieren, stets durch ein offizielles Anschreiben des Landkreises legitimieren können. Sollten Sie Zweifel haben, ob eine Anfrage tatsächlich in Kooperation mit der Kreisverwaltung erfolgt, können Sie auch jederzeit die Pressestelle der Kreisverwaltung kontaktieren, per Mail an presse@lkharburg.de oder telefonisch unter 0 41 71 – 693 97 06. wg