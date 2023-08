Landkreis: Drei Verkehrsunfälle zwischen Radfahrern und Pkw

Landkreis – Im Landkreis Harburg haben sich am Wochenende drei Verkehrsunfälle ereignet, an denen Radfahrer und Pkw beteiligt waren. Ein Radfahrer wurde leicht, ein weiterer schwer verletzt.

Am Freitag gegen 14.40 Uhr übersah ein 52-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Steinbecker Straße in den Wacholderweg einen 24-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Der Radfahrer fiel zu Boden und sein Fahrrad wurde in einen weiteren Pkw geschleudert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonnabend gegen 15.25 Uhr wollte ein 30-jähriger Autofahrer nach kurzer Rast auf einem Feldweg wieder auf die Bundesstraße 3 zwischen Trelder Berg und Sprötze fahren. Hier übersah er einen auf dem Radweg befindlichen 19-jährigen Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des PKW geschleudert und musste schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

Um 16.26 kam es am Sonnabend auf der Buchholzer Landstraße zu einem Unfall zwischen einer 14-jährigen Radfahrerin und einer 54-jährigen Autofahrerin. Die Radfahrerin trat hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn und wurde hier von dem entgegenkommenden Pkw erfasst. cb