Salzhausen: Einbrecher klauten Kettensägen

Salzhausen - Auf Kettensägen und Elektrowerkzeug hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Werkstatt auf einem Bauernhof an der Lindenallee eingedrungen sind. Die Beute, so die Erkenntnisse der Polizei, dürften die Diebe in einer Schubkarre abtransportiert haben.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Tat und Täter geben können. Sie möchten sich unter Telefon 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen melden. zv