Landkreis: Einbrüche in Grundschulen

Landkreis - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Grundschulen in Heidenau und in Trelde eingebrochen. In beiden Fällen schlugen die Einbrecher Fenster ein, um einsteigen zu können. Aus den Schulen wurden in beiden Fällen kleinere Bargeldbeträge gestohlen. Der Sachschaden, der durch die Taten angerichtet wurde, liegt deutlich höher und wird mit etwa 4.000 Euro beziffert.

Ermittler gehen davon aus, dass beide Einbrüche von denselben Täter verübt wurden. Hinweise unter Telefon 04181 2850. zv