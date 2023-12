Buchholz: 80-Jährige vom eigenen Auto überrollt

Buchholz – Eine 80-jährige Autofahrerin geriet am Sonnabend in Buchholz unter ihren eigenen Pkw und wurde darunter eingeklemmt.

Die 80-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei den Weg in den Interessentenforst von Seppensen kommend in Richtung Suerhop. Sie nahm ungewöhnliche Geräusche wahr und vermutete daher einen technischen Defekt an ihrem Pkw, hielt an und begab sich hinter das Fahrzeug.

Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und des Gefälles begann der Pkw zurückzurollen. Die Fahrzeugführerin geriet dabei unter den Pkw, wurde von diesem überrollt und blieb darunter eingeklemmt. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und setzte den Notruf ab.

Die Dame konnte durch die Feuerwehr befreit und anschließend mit vermutlich schweren Verletzungen mittels Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der extremen Glätte wurde eine Streuung der Strecke in Auftrag gegeben. cb