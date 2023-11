Landkreis: Einbrüche in Maschen, Stelle und Buchholz

Landkreis - Gleich mehrere Einbrüche ereigneten sich am Donnerstag im Landkreis Harburg. In Maschen hebelten am Vormittag in der Straße Rieckenfelde zwei Männer ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten alle Räume. Bei seiner Flucht wurde das Duo von einer Nachbarin gesehen.

In Reindorf traf es am Nachmittag an der Landstraße ebenfalls ein Einfamilienhaus. Hier erbeuteten die Täter, die eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, um in das Haus zu gelangen, Geld und Schmuck.

Am späteren Nachmittag gab es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wasserturm in Stelle. Hier wurde ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen, um einsteigen zu können. Auch in dem Fall wurden alle Räume durchsucht. zv