Landkreis: Einbrecher in Meckelfeld, Hittfeld und Ehestorf

Landkreis - Das bei ihnen eingebrochen wurde, bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Rönneburger Straße in Meckelfeld, die mehrere Tage nicht da waren, als sie am Sonnabend zurückkehrten. Der Einbrecher hatte zunächst versucht über die Terrassentür einzudringen. Als er dort nicht weiter kam, brach er eine andere Tür auf. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

In Hittfeld waren Einbrecher am Samstagabend in einem Wohnhaus an der Straße Am Reeder. Die Täter drangen über den Keller ein. Gestohlen wurde ein Laptop.

Am Wiesenweg in Ehestorf versuchte ein Einbrecher durch die Terrassentür in ein Reihenhaus einzudringen. Als der Täter merkte, dass der Bewohner da war, flüchtete er ohne in das Haus gelangt zu sein. zv