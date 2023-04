Sport und Spaß am 1. Mai: Tag der offenen Tür bei der TG Heimfeld

Heimfeld – Tag der offenen Tür bei der TGH: Traditionell öffnet die Tennisgesellschaft Heimfeld am Montag, 1. Mai, ihr Clubgelände für Gäste und Interessierte von Tennis, Hockey und Krocket. Auf dem Programm steht ab 11 Uhr viel Sport zum Zuschauen und Mitmachen auf der Sportanlage Am Waldschlößchen, Ecke Heimfelder Straße.

Neben Hockey- und Tennisspielen können Kinder und Jugendliche können beim Tennis-Schnuppern selbst mal ausprobieren, ob der "weiße Sport" ihnen Spaß macht.

Der „Hockey- und Tennis-Mitmach-Parcours" - ein Schnupperparcours für angehende Hockey- und Tenniskinder wird von Hockeyspielern begleitet. „Dass es für "Elternhockey" nie zu spät ist, beweisen Sie sich am besten selbst. Einfach mal den Schläger in die Hand nehmen und mitspielen. Für die ältere Generation bietet sich „Krocket" an, ein sportliches Vergnügen und eine echte Herausforderung in geselliger Runde“, sagt Merle Thomas aus dem Sportbüro des Vereins.

Eine Hüpfburg, Kinderschminken, Waffelstand und viele weitere Programmpunkte dürfen natürlich nicht fehlen.

Für alle, die sich schnell entschließen Mitglied der TGH zu werden, entfällt die Aufnahmegebühr und für das Jahr 2023 wird nur ein halber Jahresbeitrag fällig.

Außerdem bekommen die ersten fünf Kinder oder Jugendlichen, die einen Aufnahmevertrag unterschreiben einen Hockeyschläger geschenkt.