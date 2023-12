Landkreis: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Landkreis – Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser beschäftigen die Polizei im Landkreis Harburg: Am Freitag kam es in der Zeit von 11 Uhr bis 19.20 Uhr in der Straße Marquardtsweg in Seevetal zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei konnten die Täter mit Diebesgut unerkannt flüchten.

Ebenfalls am Freitag kam es in der Zeit von 15 Uhr und 17 Uhr in der Straße Kolhof in Buchholz zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Auch hier konnten die Täter anschließend unerkannt flüchten.

Durch beide Taten kam es zu Schäden über mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im oben genannten Tatzeitraum werden zu beiden Taten durch die Polizei Buchholz telefonisch unter Telefon 04181-2850 entgegengenommen. cb