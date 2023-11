Landkreis: Vier Einbrüche in zwei Tagen

Landkreis - Zu mehreren Einbrüchen kam es am am Freitag und Sonnabend im Landkreis Harburg. In Buchholz gab es zwei Tatorte. In beiden Fällen waren die Einbrecher über einen Balkon gekommen und hatten die Scheiben der Balkontür mit einem Stein eingeschlagen. Bei der ersten Tat am Freitagabend drangen die Täter nicht in die Wohnung ein. Bei der zweiten Tat am Samstagmorgen wurde sämtliche Räume der Wohnung durchwühlt. Ein Zusammenhang beider Taten wird nicht ausgeschlossen.

In Stelle an der Bahnhofstraße gelangten am Freitag Einbrecher durch eine Tür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in das Gebäude. Dort wurden alle Räume durchwühlt.

In Winsen am Waldweg stiegen ebenfalls am Freitag Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus ein. Die Täter hatten dort mit Werkzeug die Tür geöffnet und anschließend alle Räume durchsucht. zv