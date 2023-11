Heimfeld: Spaß- und Infofest an der Schule Grumbrechtstraße

Heimfeld – Die Schule Grumbrechtstraße in Heimfeld veranstaltet am Sonnabend, 25. November, ein Spaß- und Infofest. Von 15 bis 18 Uhr sind alle derzeitigen Schüler, Eltern, Ehemalige und Interessierte eingeladen, sich über die Schule zu informieren und Spaß zu haben.

Es wird vielfältige Angebote zum Anschauen, Zuhören und Mitmachen geben. Unter den Überschriften „Basteln/Kunst“, „Bewegung“, „Rund ums Buch“ und „Bauen“ wurde ein Programm zusammengestellt. Daneben werden Musik und Licht wichtige Rollen spielen.

Darüber hinaus wird es aber auch ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot geben. Es werden Beispiele aus dem Unterricht und Schulalltag präsentiert und erklären. Zu den Bereichen Ganztag und Inklusion werden Beratungsbüros eingerichtet. In Informationsblöcken kann man Wissenswertes über die Arbeit in den Jahrgängen 0 und 1 und zum Unterricht in den Klassen 5 und 6 erfahren. Außerdem kann man sich herumführen lassen und so unsere Schule kennenlernen. cb