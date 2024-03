Landkreis: Zwei Autodiebstähle in einer Nacht

Landkreis - Gleich zwei Fahrzeuge haben Autodiebe in der Nacht zum Freitag gestohlen. In Fleestedt wurde ein Hyundai Tucson entwendet. In Neu Wulmstorf wurde ein Toyota Yaris Ziel von Dieben.

Ebenfalls am Freitag entwendeten unbekannte Täter in Stelle auf dem Parkplatz des Aldi Zentrallagers einen weißen Transporter der Marke Ford. zv