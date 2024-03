Regesbostel: Einbruch in Einfamilienhaus

Regesbostel - In der Nacht zum Sonnabend stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hohen Berg ein. Das Gebäude wurde durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizeistation Hollenstedt unter Telefon 04165-217690, entgegen. dl