Landkreis: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Winsen/Hanstedt – Im Landkreis Harburg sind zwei Autofahrer von der Polizei bei Autofahrten unter Drogeneinfluss erwischt worden. Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Mann, der mit einem Pkw auf dem Schlossring in Winsen unterwegs war. Bei dem Fahrer stellten sie körperliche Auffälligkeiten fest. Der Mann räumte schließlich ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

In Hanstedt fiel Beamten gegen 23.40 Uhr ein Pkw auf, dessen Fahrer mehrmals die Kurven schnitt und auf gerader Strecke in den Gegenverkehr gefahren war. Als sie den 34-jährigen Fahrer stoppten und damit konfrontierten, gab er an, Cannabis konsumiert zu haben. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. cb