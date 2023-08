Winsen: Neuer Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes ernannt

Winsen - Dr. Ulrich Trappe ist neuer Ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Landkreis Harburg. Kreisrätin Annerose Tiedt übergab dem Anästhesisten und Intensivmediziner jetzt die Ernennungsurkunde. Der 53-Jährige ist Nachfolger von Dr. Benjamin Dorge, der in den Ruhestand gegangen ist.

Im Landkreis Osnabrück absolvierte der gebürtige Münsteraner Trappe seinen Zivildienst beim Rettungsdienst und ist ausgebildeter Rettungsassistent. Auch während seines Medizinstudiums in Hamburg war er im Rettungsdienst tätig. Später war der Mediziner als Arzt in der Luftrettung in Hamburg und in Schleswig-Holstein im Einsatz.

Seine klinische Laufbahn hat Trappe im Marienkrankenhaus in Hamburg begonnen, war anschließend im Altonaer Kinderkrankenhaus, bevor er als Oberarzt im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Boberg tätig war.

Im Landkreis Harburg war der 53-Jährige bereits bei der Einführung des flächendeckende Ersthelfersystems der Mobilen Retter beteiligt. wg