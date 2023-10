Maschen: Bewohner überraschen Einbrecher

Maschen - Tagsüber sind am Donnerstag bislang unbekannte Täter an der Straße am Alten Sportplatz in ein Haus eingestiegen. Sie hatten direkt die Eingangstür aufgehebelt, um in das Gebäude zu kommen.

Nachdem die Einbrecher bereits einige Räume durchsucht hatten, wurden sie vermutlich durch die heimkehrenden Bewohner gestört und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. dl