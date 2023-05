Maschen: Einbruch am Ligusterweg

Maschen - Üble Überraschung für die Bewohner eines Einfamilienhauses am Ligusterweg. Als sie am Sonntag in ihr Haus kamen, war eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und konnten so in das Gebäude eindringen. Dann wurden alle Räume nach Wertsachen durchsucht.

Die Bewohner waren seit Donnerstag nicht im Haus gewesen. Deswegen kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei hofft dennoch auf Hinweise. Zeugen möchten sich unter Telefon 04181-2850 melden. zv