Eißendorf: Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Eißendorf – Direkt nach dem langen Pfingstwochenende sind die Termine für die Anmeldungen zur Konfirmandenanmeldung in der Apostelkirche Harburg.

Eingeladen sind alle Jugendlichen, die im Mai 2025 14 Jahre alt sind oder jetzt gerade am Ende der 6. Klasse stehen. Man muss noch nicht getauft sein und kann auch außerhalb der Gemeinde wohnen. Die Eltern müssen auch keine Kirchenmit-glieder sein.

Gemeindepädagogin Svenja Höngen hat ein Video aufgenommen, das auf apostel-harburg.de zu sehen ist. Darin findet man alle Informationen rund um den Konfirmandenunterricht.

Man kann sich entweder online anmelden (Formular auf der Homepage) oder man meldet sich am Dienstag, 30. Mai oder Mittwoch, 31. Mai jeweils zwischen 17 und 19 Uhr in der Apostelkirche, Hainholzweg 52, an. cb