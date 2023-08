Maschen: Volltrunken auf der A7 mit dem Lkw unterwegs

Maschen - Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstag von der Polizei gestoppt worden. Zeugen hatten gegen 20.50 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw auf der A7 gemeldet, der in Ramelsloh die Autobahn verlassen hatte und weiter in Richtung Maschen gefahren war.

Im Bereich Maschen konnte eine Streifenwagenbesatzung den Lkw dann auf der Horster Landstraße antreffen. Auf die Haltesignale reagierte der Fahrer zunächst nicht. Erst kurz vor der Autobahnanschlussstelle der A39 gelang es den Beamten, den Lkw auf einen Parkplatz zu lotsen.

Der Fahrer war nicht mehr in der Lage, den Motor abzustellen. Die Beamten mussten ihn stützen, damit er aus dem Fahrzeug steigen konnte. Ein Alco-Test bestätigte den Eindruck. Der 39-Jährige erreichte einen Atemalkoholwert von über 3,8 Promille.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Aufgrund seines Zustandes kam der Mann anschließend in Ausnüchterungsgewahrsam. cb