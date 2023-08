Winsen: Diebe stehlen teuren Geländewagen

Winsen – Fahrzeugdiebstahl in Winsen: In der Nach zu Mittwoch, in der Zeit zwischen 19.45 und 6.40 Uhr, haben Diebe im Heidkoppelweg einen Jeep Grand Cherokee gestohlen.

Der schwarze Wagen stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Sein Wert wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich Heidkoppelweg aufgefallen sind, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. cb