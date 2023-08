Meckelfeld: Überfall an Bushaltestelle

Meckelfeld - Drei junge Männer sind in der Nacht zum Sonntag an der Bushaltestelle in der Straße Am Felde überfallen worden. Täter waren drei als "Südländer" beschriebene Männer.

Das Trio hatte gegen 2 Uhr dort einen Streit begonnen und versucht einem der drei jungen Männer eine Tasche zu entreißen. Dabei setzten sie auch einen Schlagstock ein.

Das Trio scheiterte am Widerstand der Opfer und flüchtete schließlich ohne Beute. Einer der Überfallenen wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Räuberr wurden wie folgt beschrieben. Eine Person mit grünem Cap mit einem aufgedruckten Krokodil und einem Ziegenbart. Die zweite Person mit einem ausgeprägten Bartwuchs und einer Wollmütze. Die dritte Person mit einem zur Maske zugeknotetem T-Shirt vor dem Gesicht.

Zeugen sich bei der Polizei Seevetal unter Telefon 04105-620 0 melden. zv