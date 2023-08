Neu Wulmstorf: Audi aus Garagenzufahrt gestohlen

Neu Wulmstorf - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in der Hindenburger Straße ein Audi Q 7 gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Freitag gegen 16 Uhr in der Zufahrt zur Garage abgestellt. Am nachten Morgen war es weg.

Der Wagen hat das Kennzeichen WL-GE 43. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 040-33 44 19 90 entgegen. zv