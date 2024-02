Meckelfeld: Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Meckelfeld - In der Straße An den Höfen kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Gegen 17.20 Uhr wollte ein Kind den Fußgängerüberweg in der Straße überqueren.

Ein 83-jähriger Mann hielt mit seinem Skoda vor dem Überweg an. Ein hinter ihm fahrender 59-jähriger Mann bemerkte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw auf.

Hierdurch wurde der Skoda auf den Fußgängerüberweg geschoben und touchierte das Fahrrad des Kindes. Nach Angaben der beiden Pkw-Fahrer blieb das Kind unverletzt und setzte seinen Weg fort.