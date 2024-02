Stelle: Zusammenstoß mit Bagger

Stelle - Auf der Lüneburger Straße kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann war dabei mit seinem Mercedes von seiner Fahrspur nach links in die Gegenfahrspur gefahren und dort mit dem Vorderrad eines ihm in Fahrtrichtung Winsen entgegenkommenden Mobilbaggers zusammengestoßen.

Der 45-jährige Fahrer des Baggers blieb unverletzt. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht, musste jedoch nicht behandelt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 38.000 Euro. cb