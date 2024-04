Meckelfeld: Bücherei wegen Sanierungsarbeiten nur eingeschränkt nutzbar

Meckelfeld - In der Gemeindebücherei in Meckelfeld findet - wie berichtet - bis voraussichtlich Mitte Mai dieses Jahres nur ein eingeschränkter Büchereibetrieb statt. Der Grund sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der großen Dachfensterfront im Obergeschoss. Das Baugerüst steht, die Arbeiten haben begonnen.

Das beliebte stöbern in den Büchern wird in dieser Zeit jedoch nicht möglich sein. Medien können aber weiterhin vor Ort ausgeliehen und zurückgegeben werden. Dafür wurde die Ausleihe in den benachbarten Lesesaal der Kulturscheune „Geekens Hus“ verlagert.

Der Zutritt zur Abholung erfolgt über die Außenterrasse der Bücherei durch die große blaue Scheunentür.