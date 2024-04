Harburg und Süderelbe: Sprechstunden mit dem Regionalbeauftragten

Harburg – Der neue Regionalbeauftragte der Region Süderelbe und Harburg, Dennis Imhäuser, wird an zwei Tagen im April für Gespräche mit den Bürgern zur Verfügung stehen. Die Sprechstunden des Regionalbeauftragten in Süderelbe findet am am Mittwoch, 17. April und in Harburg am Donnerstag, 18. April statt.

Einwohner der Regionen Süderelbe und Harburg haben die Möglichkeit, den Regionalbeauftragen Dennis Imhäuser persönlich zu sprechen. Die Sprechstunden finden in einem vertraulichen Rahmen statt. Dennis Imhäuser freut sich auf einen konstruktiven Austausch und ist sehr an den Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner aus Süderelbe und Harburg interessiert.

Region Süderelbe: Am Mittwoch, 17. April, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr am Neugrabener Markt 5 (ehemaliges Ortsamt Süderelbe).

Region Harburg: Am Donnerstag, 18. April, in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr im Harburger Rathaus, Harburger Rathausplatz 1.

Für beide Sprechstunden wird um eine Anmeldung am Mittwoch, 10. April, ab 14 Uhr unter der Telefonnummer +49 40 428 71- 2100 gebeten.