Meckelfeld: Einbruch am Brombeerweg

Meckelfeld - Einbruch am Brombeerweg. Dort stiegen am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 20:45 Uhr auf der Hausrückseite Gebäudes Diebe in ein Wohnhaus ein, nachdem sie einen Rollladen hochgeschoben en das dahinterliegende Fenster aufgebrochen hatten. Sie durchwühlten die Räume. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie möchten sich beim der Zentralen Kriminaldienst unter Telefon 04181 2850 melden.