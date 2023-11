Meckelfeld: Einbruch beim Friseur

Meckelfed - In der Nacht zum Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in das Friseurgeschäft an der Straße Am Felde eingebrochen. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und anschließend den Laden durchsucht.

Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, Haarpflegeprodukte und Elektrogeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. zv