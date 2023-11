Buchholz: Verletzter hat kein Interesse an Strafverfolgung

Buchholz - Wenig Interesse an Strafverfolgung hat offenbar ein 30 Jahre alter Mann, der am Mittwoch in der Bremer Straße niedergeschlagen wurde.

Passanten hatten die Polizei gerufen, weil es dort eine Schlägerei zwischen fünf bis zehn Personen gab.

Als die alarmerten Polizisten eintrafen, waren die meisten Beteiligten getürmt. Lediglich der Verletzte, der eine Verletzung am Hinterkopf hatte, war noch am Tatort. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, aus dem er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte.

Gegenüber der Polizei machte der 30-Jährige keine Angaben zur Tat. Jetzt hoffen Ermittler hoffen jetzt Zeugen oder andere Hinweisgeber zu der Auseinandersetzung zu bekommen. Sie möchten sich bei der Polizei in Buchholz unter Telefon 04181 2850 melden. zv